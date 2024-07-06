Молдова готова постачати в Україну електроенергію в обмін на газ

Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в межах проєкту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природний газ, який постачає Україна для цього обміну.

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Про це ідеться у спільній заяві глав МЗС України, Молдови та Румунії.

Зазначається, що країни шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною.

Крім того, глави МЗС погодилися співпрацювати для залучення міжнародних фондів і допомоги для реалізації спільних проєктів для зміцнення енергетичної безпеки, забезпечення сталого розвитку в регіоні та сприяння досягненню цілей, пов'язаних зі зміною клімату.

"Ми наголошуємо на першочерговому значенні розвитку регіональних електричних з’єднань, зокрема реалізації проєкту другого кола 330-кВ повітряної лінії електропередачі (ПЛ) "Бєльць – Дністровська ГЕС", 330-кВ ПЛ "Вулканешті – Арциз", 400 кВ ПЛ "Бєльць-Сучава", 400-кВ ПЛ "Ісакча – Вулканешті – Кишинів", 400-кВ ПЛ "Страшені – Гутінаш", 400-кВ "Сучава – Чернівці" та ПЛ «Південно-Українська АЕС – Приморська – Вулканешті – Ісакча»", - йдеться в заяві.

Також країни будуть спільно працювати над збільшенням пропускної спроможності Транс-Балканського газового шляху як частини Вертикального газового коридору, включаючи гармонізацію параметрів якості газу та розвиток проектів з виробництва зеленого водню з використанням відновлювальних джерел енергії.

"Республіка Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну. Для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною", - наголошується в заяві.

Зауважимо, Молдова та Україна досягли неофіційної домовленості про продовження постачання природного газу до невизнаного Придністров’я після закінчення контракту на транзит з російським "Газпромом" наприкінці 2024 року.

Україна імпортувала електроенергії у червні більше, ніж за весь 2023 рік

Протягом червня 2024 року в Україну було імпортовано 858,3 тис. МВт-год електроенергії, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. Це також найбільший місячний імпорт за 10 років.

За результатами червня, найбільший обсяг електрики імпортовано з Угорщини – 357,1 тис. МВт·год або 42%.

Ще 297 тис. МВт·год надійшло зі Словаччини та Румунії (по 17% з кожної країни) та 138,1 тис. МВт·год (16%) – з Польщі. Найменше закуплено ресурсу з Молдови – 66,2 тис. МВт·год або 8% від місячних обсягів.