Молдова готова поставлять в Украину электроэнергию в обмен на газ

Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ в обмен на электроэнергию", разместив на ее территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена.

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Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Украины, Молдовы и Румынии.

Отмечается, что страны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной.

Кроме того, главы МИД согласились сотрудничать по привлечению международных фондов и помощи для реализации совместных проектов для укрепления энергетической безопасности, обеспечения устойчивого развития в регионе и содействия достижению целей, связанных с изменением климата.

"Мы подчеркиваем первоочередное значение развития региональных электрических соединений, в частности реализации проекта второго круга 330-кВ воздушной линии электропередачи (ПЛ) "Бельц – Днестровская ГЭС", 330-кВ ПЛ "Вулканешти – Арциз", 400 кВ ПЛ " Сучава", 400-кВ ВЛ "Исакча – Вулканешти – Кишинев", 400-кВ ВЛ "Страшени – Гутинаш", 400-кВ "Сучава – Черновцы" и ВЛ "Южно-Украинская АЭС – Приморская – Вулканешти – Исакча" , - говорится в заявлении.

Также страны будут совместно работать над увеличением пропускной способности Транс-Балканского газового пути как части Вертикального газового коридора, включая гармонизацию параметров качества газа и развитие проектов по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

"Республика Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию", разместив на ее территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена. Для этого стороны будут искать решение, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной", - отмечается в заявлении.

Заметим, что Молдова и Украина достигли неофициальной договоренности о продлении поставок природного газа в непризнанное Приднестровье по окончании контракта на транзит с российским "Газпромом" в конце 2024 года.

Украина импортировала электроэнергии в июне больше, чем за весь 2023 год

В июне 2024 года в Украину было импортировано 858,3 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 91% больше объемов предыдущего месяца. Это также самый большой месячный импорт за 10 лет.

По результатам июня, наибольший объем электричества импортирован из Венгрии – 357,1 тыс. МВт·ч или 42%.

Еще 297 тыс. МВтч поступило из Словакии да Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс. МВт·ч (16%) – с Польши. Меньше закуплено ресурса из Молдовы – 66,2 тыс. МВт·ч или 8% от месячных объемов.