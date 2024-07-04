Украина ведет переговоры о транзите азербайджанского газа вместо российского

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет желания продлевать газовый контракт с РФ, чтобы она не зарабатывала здесь деньги. Украинская сторона обсуждает транзит территорией Украины азербайджанского газа в Евросоюз.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

Не хотим продлевать газовый контракт с РФ, чтобы она не зарабатывала здесь деньги

Президент отметил, что соглашение о замене российского газа азербайджанским является "одним из обсуждаемых сейчас предложений". По словам Зеленского, "сейчас этим вопросом занимаются чиновники".

В Bloomberg напоминают, что после вторжения России Европа пыталась отказаться от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его через проходящий через Украину трубопровод.

"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубу с другим поставщиком газа, другой страной. Продолжаются переговоры. Мы не хотим продлевать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они здесь зарабатывали деньги", - подчеркнул Зеленский.

Издание пишет, что использование разветвленных трубопроводов Украины помогло бы обеспечить важное финансирование экономики, где доходы от транзита составляли около 1 млрд долларов в 2021 году.

"Если это обычный контракт на поставку нероссийского газа в привлекательные для нас европейские страны, то мы, как будущие члены ЕС, должны поддерживать наших друзей", - подчеркнул Зеленский.

РФ хочет сохранить транзит газа в ЕС через Украину

Россия готова продлить поставку газа в ЕС через газотранспортную систему Украины после завершения действия действующего транзитного контракта в конце 2024 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"От Украины зависит транзит через ее территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять", – сказал Новак.

Заметим, что Молдова и Украина достигли неофициальной договоренности о продлении поставок природного газа в непризнанное Приднестровье по окончании контракта на транзит с российским "Газпромом" в конце 2024 года.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Однако в 2022 году ОГТСУ объявил форс-мажор приемки газа для транзита через часть газопроводов через оккупированную в результате российской военной агрессии ГИС "Сохрановка", и в настоящее время обеспечивает прием не более 42,4 млн куб. м в сутки (до 15,5 млрд куб. м в год). "Газпром" не захотел перенаправить транзитные объемы на ГИС "Суджа".

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами .

Однако в 2022 году ОГТСУ объявил форс-мажор приемки газа для транзита через часть газопроводов через оккупированную в результате российской военной агрессии ГИС "Сохрановка", и в настоящее время обеспечивает прием не более 42,4 млн куб. м в сутки (до 15,5 млрд куб. м в год). "Газпром" не захотел перенаправить транзитные объемы на ГИС "Суджа".

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами .