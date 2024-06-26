Санкции не действуют: РФ увеличит доходы от продажи нефти и газа более чем на 50%

Доходы России от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд, что свидетельствует об адаптации российской экономики к влиянию западных санкций.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные расчеты.

Нефтегазовые доходы – важнейший источник налички для Кремля

Отмечается, что доходы от нефти и газа были важнейшим единственным источником наличных денег для Кремля, на них приходилось примерно от трети до половины общих доходов федерального бюджета за последнее десятилетие.

Война в Украине вынудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых поступлений.

Но страна-агрессор Россия смогла перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечив крайне необходимые финансовые потоки для своего бюджета, дефицитного, поскольку Москва тратит значительные средства на оборону и безопасность.

Расчеты Reuters показывают, что прогнозируемая июньская выручка России от добычи нефти и газа составит 814 млрд рублей (9,4 млрд долларов США), по сравнению с 794 млрд рублей в мае и 529 млрд рублей в июне 2023 года.

Ожидается, что с мая дотации НПЗ из бюджета сократятся на 60 млрд рублей. Субсидии включают в себя платеж, поощряющий нефтеперерабатывающие заводы продавать свою продукцию на внутреннем рынке вместо того, чтобы экспортировать ее по более высокой цене.

В целом на 2024 год правительство заложило в федеральный бюджет 10,7 триллиона рублей от продажи нефти и газа, что на 21% больше, чем в 2023 году, когда снижение цен на нефть и падение экспорта газа сократили доход РФ на 24%.

Европа увеличила импорт российского газа впервые за два года

В мае 2024 года импорт газа из России в Европу впервые за почти два года войны превысил поставки из США, несмотря на то, что европейские страны прилагают значительные усилия для снижения зависимости от российского голубого топлива.

По данным аналитической компании ICIS, в мае поставки российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа составили 15 процентов от общего объема поставок в страны ЕС, а также в Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

Доля сжиженного газа из США составила 14 процентов, что является самым низким показателем с августа 2022 года.

Рост произошел в основном за счет увеличения поставок российского СПГ – из-за выхода из строя одного из американских экспортных объектов. Также Россия отправила больше газа через Турцию – накануне планового технического обслуживания в июне.