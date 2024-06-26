Санкції не діють: РФ збільшить доходи від продажу нафти та газу більш ніж на 50%

Доходи Росії від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні до $9,4 млрд, що свідчить про адаптацію російської економіки до впливу західних санкцій.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це пише Reuters, посилаючись на власні розрахунки.

Нафтогазові доходи – найважливіше джерело готівки для Кремля

Зазначається, що доходи від нафти і газу були найважливішим єдиним джерелом готівки для Кремля, на них припадало приблизно від третини до половини загальних доходів федерального бюджету за останнє десятиліття.

Війна в Україні змусила Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження російських нафтогазових надходжень.

Але країна-агресор Росія змогла перенаправити експорт нафти з Європи в Індію та Китай, забезпечивши вкрай необхідні фінансові потоки для свого бюджету, який є дефіцитним, оскільки Москва витрачає значні кошти на оборону та безпеку.

Розрахунки Reuters показують, що прогнозована червнева виручка Росії від видобутку нафти і газу складе 814 мільярдів рублів (9,4 мільярда доларів США), порівняно з 794 мільярдами рублів у травні та 529 мільярдами рублів у червні 2023 року.

Очікується, що з травня дотації НПЗ з бюджету скоротяться на 60 мільярдів рублів. Субсидії включають платіж, який заохочує нафтопереробні заводи продавати свою продукцію на внутрішньому ринку замість того, щоб експортувати її за вищою ціною.

Загалом на 2024 рік уряд заклав у федеральний бюджет 10,7 трильйона рублів від продажу нафти та газу, що на 21% більше, ніж у 2023 році, коли зниження цін на нафту та падіння експорту газу скоротили дохід РФ на 24%.

Європа збільшила імпорт російського газу вперше за два роки

У травні 2024 року імпорт газу з Росії до Європи вперше за майже два роки війни перевищив поставки з США, попри те, що європейські країни докладають значних зусиль для зниження залежності від російського блакитного палива.

За даними аналітичної компанії ICIS, у травні постачання російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу склали 15 відсотків від загального обсягу поставок до країн ЄС, а також до Великобританії, Швейцарії, Сербії, Боснії та Герцеговини та Північної Македонії.

Частка скрапленого газу зі США становила 14 відсотків, що є найнижчим показником із серпня 2022 року.

Зростання відбулося в основному за рахунок збільшення постачання російського СПГ - через вихід з ладу одного з американських експортних об'єктів. Також Росія відправила більше газу через Туреччину – напередодні планового технічного обслуговування у червні.