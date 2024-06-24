Індія імпортувала рекордну кількість російської нафти

У травні імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордного рівня у близько 2,1 млн барелів на добу на тлі зниження попиту на російську нафту з боку Китаю.

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Про це пише Reuters.

Згідно з торговими джерелами і даними про поставки, частка Росії у світових поставках нафти зросла до 41% у травні, що дозволило країні-терористу стати третім за величиною імпортером.

Водночас після того, як саудівська компанія Saudi Aramco підвищила ціни на нафту у травні, поставки з цієї країни впали до 10-місячного мінімуму. Хоча раніше повідомлялося, що індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.

Ще одним чинником зростання імпорту Індією російської нафти є те, що її аналогічні сорти з регіонів переважно на Близькому Сході коштують дорожче.

Так, у травні Індія відвантажила близько 5,1 млн барелів нафти на добу, що приблизно на 5,6% більше, ніж у квітні.

За даними видання, імпорт російської нафти в Індію в травні виріс на 14,7% в порівнянні з квітнем і на 5,9% в порівнянні з минулим роком.

"Минулого місяця російська нафта була доступна у великій кількості і з кращими знижками через нижчий попит з боку Китаю", - зазначив чиновник одного з індійських нафтопереробних заводів.

Індія погодилася купувати російську нафту за рублі

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, активно закуповувала російську нафту зі знижкою.

За 2022 рік країна заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

Але наразі один із найприбутковіших шляхів торгівлі нафтою в Росії з моменту запровадження санкцій Заходу через війну в Україні стикається з серйозною проблемою через недоліки платежів у валюті.

Раніше повідомлялося, що в Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.

Також індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) відмовилась купувати російську сиру нафту сорту Sokol, оскільки банки-посередники відмовляються проводять платежі через санкції.

Оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries з Індії підписав однорічну угоду з російською компанією "Роснафта" щодо закупівлі нафти у рублях.