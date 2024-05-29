Найбільша нафтопереробна компанія Індії погодилася купувати російську нафту за рублі

Оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries з Індії підписав однорічну угоду з російською компанією "Роснафта" щодо закупівлі нафти у рублях.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала річну угоду з російською "Роснафтою" про закупівлю принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць.

Угода з "Роснафтою" передбачає знижки на російську нафту для Reliance.

"Індія є стратегічним партнером нафтової компанії "Роснафта". Співпраця з індійськими компаніями включає проєкти у сфері видобутку, нафтопереробки та торгівлі нафтою та нафтопродуктами", - йдеться в заяві російської компанії.

Згідно з умовами угоди, яка набула чинності на початку індійського фінансового року з 1 квітня, Reliance купуватиме дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою $3 за барель. Угода також дозволяє замовнику додатково купувати ще 4 партії нафти щомісяця.

Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк", який уникнув санкцій Заходу.

Як пише Reuters, ця угода сталася після того, як лідер країни-агресора РФ Володимир Путін закликав знайти альтернативи західній фінансовій системі для полегшення торгівлі, попри санкції США та Європи.

Індія відмовляється від російської нафти

Раніше повідомлялося, що Індія, яка була найбільшим імпортером російської нафти, скоротила закупівлі в РФ, а індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, активно закуповувала російську нафту зі знижкою.

За 2022 рік країна заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

Але наразі один із найприбутковіших шляхів торгівлі нафтою в Росії з моменту запровадження санкцій Заходу через війну в Україні стикається з серйозною проблемою через недоліки платежів у валюті.

Раніше повідомлялося, що в Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.

Також індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) відмовилась купувати російську сиру нафту сорту Sokol, оскільки банки-посередники відмовляються проводять платежі через санкції.