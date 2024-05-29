Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии согласилась покупать российскую нефть за рубли

Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries из Индии подписал годовую сделку с российской компанией "Роснефть" по закупке нефти в рублях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса – индийская компания Reliance Industries – заключила годовое соглашение с российской "Роснефтью" о закупке не менее 3 миллионов баррелей нефти в месяц.

Соглашение с "Роснефтью" предусматривает скидки на российскую нефть для Reliance.

"Индия является стратегическим партнером нефтяной компании "Роснефть". Сотрудничество с индийскими компаниями включает проекты в сфере добычи, нефтепереработки и торговли нефтью и нефтепродуктами", - говорится в заявлении российской компании.

Согласно условиям соглашения, вступившего в силу в начале индийского финансового года с 1 апреля, Reliance будет покупать две партии общим объемом около одного миллиона баррелей нефти Urals со скидкой $3 за баррель. Соглашение также разрешает заказчику дополнительно покупать еще 4 партии нефти ежемесячно.

Reliance согласилась осуществить оплату за нефть в российских рублях из-за индийского HDFC Bank и российского "Газпромбанка", избежавшего санкций Запада.

Как пишет Reuters, это соглашение произошло после того, как лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин призвал найти альтернативы западной финансовой системе для облегчения торговли, несмотря на санкции США и Европы.

Индия отказывается от российской нефти

Ранее сообщалось, что Индия, являвшаяся крупнейшим импортером российской нефти, сократила закупки у РФ, а индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой.

За 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

Но сейчас один из самых прибыльных путей торговли нефтью в России с момента введения санкций Запада из-за войны в Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков платежей в валюте.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

Также индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) отказалась покупать российскую сырую нефть сорта Sokol, поскольку банки-посредники отказываются проводить платежи из-за санкций.