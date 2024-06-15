Британія пропонує полювати на танкери, які нелегально перевозять російську нафту

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що потрібно "полювати" на танкери, які незаконно перевозять по світу російську нафту.

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Про це він розповів виданню Corriere della Sera.

Очільник британського МЗС наголосив, що Великобританія тісно співпрацює з європейськими країнами, зокрема в питаннях запровадження санкцій проти російських компаній та осіб, які допомагають РФ підтримувати війну в Україні.

"Ми також будемо полювати на тіньовий флот, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій", - підкреслив Кемерон.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти провідної російської судноплавної компанії "Совкомфлот", щоб обмежити можливості РФ фінансувати війну.

ЄС обдумує дане рішення, адже США у лютому 2024 року вже запровадили санкції проти "Совкомфлоту" та 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, задля скорочення обсягів продажу російської нафти.

Державна компанія "Совкомфлот" – найбільша судноплавна компанія Росії. Вона є однією з ключових компаній, які допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на РФ після її вторгнення в Україну у 2022 році.

РФ переховує танкери тіньового флоту в Габоні

За підрахунками суднового брокера Clarksons, кількість суден, зареєстрованих у розташованій на західному узбережжі Африки екваторіальній державі, зросла в шість разів після початку розв'язаної Росією війни проти України. Таким чином Габон став другим у Африці за цим показником. Особливо помітне зростання відбулося з минулого року, коли Росії довелося ховати танкери від санкцій США, пише The Moscow Times.

Із жовтня 2023 року Вашингтон ввів заходи проти майже 40 суден, які порушують встановлену західними країнами вимогу про цінову стелю для російської нафти $60 за барель. У рамках цієї кампанії під санкції потрапив 21 танкер російського "Совкомфлота", а в лютому 2024 році – і сама компанія.

Серед суден, що перереєстрували в Габоні, – 50 танкерів "Совкомфлота", які раніше плавали під ліберійським прапором.

Загалом у реєстрі Габона зараз понад 100 кораблів. Із них більше 70, за оцінкою Lloyd's List Intelligence, мають незрозумілих власників і складають частину тіньового флоту танкерів, які використовуються для операцій з нафтою, що підпадає під санкції.

Санкції США проти російських танкерів виявилися ефективними: майже всі судна простоюють вже декілька місяців

Як зазначається, десятки російських танкерів простоюють, коли США посилили санкції проти "тіньового флоту", що його РФ використовує для перевезення нафти. Також танкери державного російського "Совкомфлоту" перестали приймати всі індійські нафтопереробники.

Хоча на цьому етапі не очікується різкого скорочення поставок, питання полягає у тому, як далеко західні регулятори зайдуть у закручуванні гайок.

"Ми точно спостерігаємо посилення санкційного тиску США як на російську сиру нафту, так і на експорт", — сказав Грег Брю, аналітик Eurasia Group у Нью-Йорку.