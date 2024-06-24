В мае импорт российской нефти в Индию вырос до рекордного уровня около 2,1 млн баррелей в сутки на фоне снижения спроса на российскую нефть со стороны Китая.

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Об этом пишет Reuters.

Согласно торговым источникам и данным о поставках, доля России в мировых поставках нефти выросла до 41% в мае, что позволило стране-террористу стать третьим по величине импортером.

В то же время, после того, как саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на нефть в мае, поставки из этой страны упали до 10-месячного минимума. Хотя ранее сообщалось, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.

Еще одним фактором роста импорта Индией российской нефти является то, что ее аналогичные сорта из регионов в основном на Ближнем Востоке стоят дороже.

Так, в мае Индия отгрузила около 5,1 млн баррелей нефти в сутки, что примерно на 5,6% больше, чем в апреле.

По данным издания, импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

"В прошлом месяце российская нефть была доступна в большом количестве и с лучшими скидками из-за более низкого спроса со стороны Китая", - отметил чиновник одного из индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Индия согласилась покупать российскую нефть за рубли

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой.

За 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

Но сейчас один из самых прибыльных путей торговли нефтью в России с момента введения санкций Запада из-за войны в Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков платежей в валюте.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

Также индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) отказалась покупать российскую сырую нефть сорта Sokol, поскольку банки-посредники отказываются проводить платежи из-за санкций.

Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries из Индии подписал годовалую сделку с российской компанией "Роснефть" по закупке нефти в рублях.