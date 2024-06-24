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Индия импортировала рекордное количество российской нефти
В мае импорт российской нефти в Индию вырос до рекордного уровня около 2,1 млн баррелей в сутки на фоне снижения спроса на российскую нефть со стороны Китая.
Об этом пишет Reuters.
Согласно торговым источникам и данным о поставках, доля России в мировых поставках нефти выросла до 41% в мае, что позволило стране-террористу стать третьим по величине импортером.
В то же время, после того, как саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на нефть в мае, поставки из этой страны упали до 10-месячного минимума. Хотя ранее сообщалось, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Еще одним фактором роста импорта Индией российской нефти является то, что ее аналогичные сорта из регионов в основном на Ближнем Востоке стоят дороже.
Так, в мае Индия отгрузила около 5,1 млн баррелей нефти в сутки, что примерно на 5,6% больше, чем в апреле.
По данным издания, импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.
"В прошлом месяце российская нефть была доступна в большом количестве и с лучшими скидками из-за более низкого спроса со стороны Китая", - отметил чиновник одного из индийских нефтеперерабатывающих заводов.
Индия согласилась покупать российскую нефть за рубли
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой.
За 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.
Но сейчас один из самых прибыльных путей торговли нефтью в России с момента введения санкций Запада из-за войны в Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков платежей в валюте.
Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.
Также индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) отказалась покупать российскую сырую нефть сорта Sokol, поскольку банки-посредники отказываются проводить платежи из-за санкций.
Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries из Индии подписал годовалую сделку с российской компанией "Роснефть" по закупке нефти в рублях.