Європа збільшила імпорт російського газу вперше за два роки

У травні 2024 року імпорт газу з Росії до Європи вперше за майже два роки війни перевищив поставки з США, попри те, що європейські країни докладають значних зусиль для зниження залежності від російського блакитного палива.

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Про це повідомляє Financial Times.

За даними аналітичної компанії ICIS, у травні постачання російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу склали 15 відсотків від загального обсягу поставок до країн ЄС, а також до Великобританії, Швейцарії, Сербії, Боснії та Герцеговини та Північної Македонії.

Частка скрапленого газу зі США становила 14 відсотків, що є найнижчим показником із серпня 2022 року.

Зростання відбулося в основному за рахунок збільшення постачання російського СПГ - через виход з ладу одного з американських експортних об'єктів. Також Росія відправила більше газу через Туреччину – напередодні планового технічного обслуговування у червні.

Видання нагадує, що у вересні 2022 року США випередили Росію з постачання газу до Європи і з 2023 року утримують близько п'ятої частини цього ринку.

"Це наголошує на складності подальшого зниження залежності Європи від російського газу, оскільки низка країн Східної Європи, як і раніше, залежать від імпорту з сусідньої держави", - пише видання.

За словами аналітика консалтингової компанії ICIS Тома Марцека-Мансера , "такий стан речей навряд чи триватиме довго", оскільки влітку Росія зможе постачати СПГ в Азію Північним морським шляхом.

На його думку, це, найімовірніше, призведе до скорочення обсягів постачань до Європи, тоді як виробництво СПГ у США знову зросте.

Франція стала лідером у ЄС в нарощуванні закупівель скрапленого газу в Росії

Франція в першому кварталі наростила постачання російського скрапленого природного газу з Росії найбільше за всі країни Євросоюзу.

Лише з початку 2024 року Франція заплатила РФ за газ понад 600 мільйонів євро.

Париж наполягає, що закупівля газу необхідна, аби забезпечити постачання палива домогосподарствам по всій Європі.

Бездіяльність Франції у питанні закупівель може бути частково пов’язана з опором з боку французького енергетичного гіганта TotalEnergies. Йдеться про довгострокові контракти, підписані TotalEnergies, які змушують її купувати паливо з Росії.

Компанія володіє 20% часткою в проєкті “Ямал СПГ”, що управляє заводом зі скраплення газу на північному заході Сибіру, контрольний пакет акцій якого належить російській приватній енергетичній компанії “Новатек”. За довгостроковим контрактом, французька компанія зобов'язана закуповувати на заводі щонайменше 4 мільйони тонн газу щорічно до 2032 року.

Яка ситуація з газом в ЄС

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.