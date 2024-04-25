РФ чекає стагнація експорту скрапленого газу в найближчі чотири роки - ЗМІ

Через західні санкції експорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії може стагнувати в найближчі чотири роки.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Мінекономіки РФ розробило "консервативний" та "стресовий" сценарії – в обох випадках виробництво СПГ стагнуватиме на рівні 38,6 млн тонн на рік у 2025-2027 роках.

Також є найоптимістичніший "базовий" сценарій. Він передбачає зростання з 33,3 млн у 2023 році до 56,6 млн тонн у 2027-му.

"РФ має наміри щодо забезпечення 20% світового ринку СПГ до 2030-2035 років порівняно з приблизно 8% на поточний момент. Для цього вона хоче використати свої нові заводи, переважно розташовані в Арктиці", – йдеться у матеріалі.

Однак численні санкції Заходу створюють перешкоди, не в останню чергу для нового проекту Arctic LNG 2, який ще не експортує вантаж після попереднього початку виробництва в грудні.

Проект має стати одним із найбільших подібних заводів у Росії з кінцевою річною продуктивністю 19,8 млн метричних тонн СПГ і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату з трьох виробничих одиниць або ліній.

Джерела видання повідомили, що перетворення метану в рідину при температурі мінус 163 градуси за Цельсієм (мінус 261 Фаренгейт) зараз призупинено.

Підконтрольний Кремлю енергетичний гігант "Газпром", також відклав запуск величезного газового комплексу в балтійському порту Усть-Луга після виходу західних компаній, таких як Linde після початку конфлікту Росії з Україною в лютому 2022 року.

Зараз у Росії є два великих заводи СПГ: "Ямал СПГ" під керівництвом "Новатек", який минулого року виробив близько 20 мільйонів тонн, і "Газпромівський Сахалін-2" з випуском понад 10 мільйонів тонн минулого року.

Франція стала лідером у ЄС в нарощуванні закупівель скрапленого газу в Росії

Франція в першому кварталі наростила постачання російського скрапленого природного газу з Росії найбільше за всі країни Євросоюзу.

Лише з початку 2024 року Франція заплатила РФ за газ понад 600 мільйонів євро.

Париж наполягає, що закупівля газу необхідна, аби забезпечити постачання палива домогосподарствам по всій Європі.

Бездіяльність Франції у питанні закупівель може бути частково пов’язана з опором з боку французького енергетичного гіганта TotalEnergies. Йдеться про довгострокові контракти, підписані TotalEnergies, які змушують її купувати паливо з Росії.

Компанія володіє 20% часткою в проєкті “Ямал СПГ”, що управляє заводом зі скраплення газу на північному заході Сибіру, контрольний пакет акцій якого належить російській приватній енергетичній компанії “Новатек”. За довгостроковим контрактом, французька компанія зобов'язана закуповувати на заводі щонайменше 4 мільйони тонн газу щорічно до 2032 року.

Яка ситуація з газом в ЄС

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.