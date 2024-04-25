РФ ждет стагнация экспорта сжиженного газа в ближайшие четыре года

Из-за западных санкций экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России может стагнировать в ближайшие четыре года.

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что Минэкономики РФ разработало "консервативный" и "стрессовый" сценарии – в обоих случаях производство СПГ будет стагнировать на уровне 38,6 млн тонн в год в 2025-2027 годах.

Также есть самый оптимистичный "базовый" сценарий. Он предусматривает рост с 33,3 млн. в 2023 году до 56,6 млн. тонн в 2027-м.

"РФ намерена обеспечить 20% мирового рынка СПГ до 2030-2035 годов по сравнению с примерно 8% на текущий момент. Для этого она хочет использовать свои новые заводы, преимущественно расположенные в Арктике", - говорится в материале.

Однако многочисленные санкции Запада создают препятствия, не в последнюю очередь для нового проекта Arctic LNG 2, еще не экспортирующего груз после предыдущего начала производства в декабре.

Проект должен стать одним из крупнейших подобных заводов в России с конечной годовой производительностью 19,8 млн метрических тонн СПГ и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата из трех производственных единиц или линий.

Источники издания сообщили, что превращение метана в жидкость при температуре минус 163 градуса Цельсия (минус 261 Фаренгейт) сейчас приостановлено.

Подконтрольный Кремлю энергетический гигант "Газпром" также отложил запуск огромного газового комплекса в балтийском порту Усть-Луга после выхода западных компаний, таких как Linde после начала конфликта России с Украиной в феврале 2022 года.

Сейчас у России есть два крупных завода СПГ: "Ямал СПГ" под руководством "Новатек", который в прошлом году произвел около 20 миллионов тонн, и "Газпромовский Сахалин-2" с выпуском более 10 миллионов тонн в прошлом году.

Франция стала лидером в ЕС в наращивании закупок сжиженного газа у России

Франция в первом квартале нарастила поставки российского сжиженного природного газа из России больше всех стран Евросоюза.

Только с начала 2024 года Франция заплатила РФ за газ более 600 миллионов евро.

Париж настаивает, что закупка газа необходима, чтобы обеспечить поставки топлива домохозяйствам по всей Европе.

Бездействие Франции в вопросе закупок может быть частично связано с сопротивлением со стороны французского энергетического гиганта TotalEnergies. Речь идет о долгосрочных контрактах, подписанных TotalEnergies, заставляющих ее покупать топливо из России.

Компания владеет 20% долей в проекте "Ямал СПГ", управляющим заводом по сжижению газа на северо-западе Сибири, контрольный пакет акций которого принадлежит российской частной энергетической компании "Новатек". По долгосрочному контракту французская компания обязана закупать на заводе по меньшей мере 4 миллиона тонн газа ежегодно до 2032 года.

Какая ситуация с газом в ЕС

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

В октябре Болгария вела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.