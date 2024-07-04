Україна веде перемовини щодо транзиту азербайджанського газу замість російського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має бажання продовжувати газовий контракт з РФ, бо не хоче, щоб вона заробляла тут гроші. Натомість українська сторона обговорює транзит територією України азербайджанського газу до Євросоюзу.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Не хочемо продовжувати газовий контракт із РФ, щоб вона не заробляла тут гроші

Президент зазначив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються. За словами Зеленського, "зараз цим питанням займаються урядовці".

У Bloomberg нагадують, що після вторгнення Росії Європа намагалася відмовитися від російського газу, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який проходить через Україну.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубу з іншим постачальником газу, іншою країною. Тривають переговори. Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші", - підкреслив Зеленський.

Як пише видання, використання розгалужених трубопроводів України допомогло б забезпечити важливе фінансування економіки, де доходи від транзиту становили близько 1 млрд доларів у 2021 році.

"Якщо це звичайний контракт на постачання неросійського газу до привабливих для нас європейських країн, то ми, як майбутні члени ЄС, повинні підтримувати наших друзів", – наголосив Зеленський.

РФ хоче зберегти транзит газу до ЄС через Україну

Росія готова продовжити постачати газ до ЄС через газотранспортну систему України після завершення дії чинного транзитного контракту наприкінці 2024 року, заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

"Від України залежить транзит через її територію. Вони мають свої встановлені правила. Від їхнього бажання залежить. Росія готова постачати", – сказав Новак.

Зауважимо, Молдова та Україна досягли неофіційної домовленості про продовження постачання природного газу до невизнаного Придністров’я після закінчення контракту на транзит з російським "Газпромом" наприкінці 2024 року.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Однак 2022 року ОГТСУ оголосив форс-мажор приймання газу для транзиту через частину газопроводів через окуповану внаслідок російської воєнної агресії ГВС "Сохранівка", і наразі забезпечує приймання не більше ніж 42,4 млн куб. м на добу (до 15,5 млрд куб. м на рік). "Газпром" не захотів перенаправити транзитні обсяги на ГВС "Суджа".

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.