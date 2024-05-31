Україна й Молдова домовилися про новий маршрут транзиту російського газу до Придністров'я

Молдова та Україна досягли неофіційної домовленості про продовження постачання природного газу до невизнаного Придністров’я після закінчення контракту на транзит з російським "Газпромом" наприкінці 2024 року.

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Про це повідомив міністр енергетики Молдови Віктор Парліков, пише Bloomberg.

У квітні український оператор газових мереж відмовився продовжити угоди про інтерконектор, які дозволять транзит російського газу через головний транскордонний пункт Суджа наступного року.

Але згідно з попередніми домовленостями розглядається новий маршрут доставки російського газу до невизнаного Придністров’я, який пролягатиме через Туреччину.

У молдовсько-українській угоді «Газпром» міг би постачати газ до Туреччини, а потім через Болгарію та Румунію, але він все одно мав би йти через українській газопровід.

"Ця домовленість з’явилася в той момент, коли енерготрейдери спостерігають за тим, як припинення поставок російського газу через Україну вплине на Європу наступної зими. Дозвіл на поставки до Придністров'я може дати деяке підбадьорення тому, що транзитні угоди України з іншими країнами все ще можливі", - пише видання.

Bloomberg зауважує, що після початку війни в Україні Молдова відмовилася від російського газу, купуючи виключно блакитне паливо на європейському ринку. Але "Газпром" продовжує постачати газ в Придністров'я, яке забезпечує Молдову більшою частиною електроенергії.

За словами Парлікова, досі залишається питанням, хто нестиме витрати і чи буде «Газпром» платити плату за транзит, чи він відмовиться та припинить постачання газу до Придністров’я, коли закінчиться угода. Контракт на електроенергію з Молдовою є найбільшим джерелом доходу для Придністров’я.

«Ми не будемо перешкоджати цьому транзиту, тому що ми не хочемо створити кризу в регіоні, тим більше, що ця криза відразу стає проблемою всієї Молдови», - сказав Парліков.

Він додав, що водночас Молдова не буде виступати державним гарантом будь-якого газового контракту.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Однак 2022 року ОГТСУ оголосив форс-мажор приймання газу для транзиту через частину газопроводів через окуповану внаслідок російської воєнної агресії ГВС "Сохранівка", і наразі забезпечує приймання не більше ніж 42,4 млн куб. м на добу (до 15,5 млрд куб. м на рік). "Газпром" не захотів перенаправити транзитні обсяги на ГВС "Суджа".

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.