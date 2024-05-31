Украина и Молдова договорились о новом маршруте транзита российского газа в Приднестровье

Молдова и Украина достигли неофициальной договоренности о продлении поставок природного газа в непризнанное Приднестровье по окончании контракта на транзит с российским "Газпромом" в конце 2024 года.

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Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, пишет Bloomberg.

В апреле украинский оператор газовых сетей отказался продлить соглашения об интерконнекторе, которые позволят транзит российского газа через главный трансграничный пункт Суджа в следующем году.

Но согласно предварительным договоренностям рассматривается новый маршрут доставки российского газа в непризнанное Приднестровье, который будет проходить через Турцию.

В молдавско-украинском соглашении "Газпром" мог бы поставлять газ в Турцию, а затем через Болгарию и Румынию, но он все равно должен идти через украинский газопровод.

"Эта договоренность появилась в тот момент, когда энерготрейдеры наблюдают за тем, как прекращение поставок российского газа через Украину повлияет на Европу в следующую зиму. Разрешение на поставки в Приднестровье может дать некоторое ободрение тому, что транзитные соглашения Украины с другими странами все еще возможны", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что после начала войны в Украине Молдова отказалась от российского газа, покупая исключительно голубое топливо на европейском рынке. Но "Газпром" продолжает поставлять газ в Приднестровье, обеспечивающее Молдову большей частью электроэнергии.

По словам Парликова, до сих пор остается вопросом, кто будет нести расходы и будет ли "Газпром" платить плату за транзит, откажется ли он и прекратит поставки газа в Приднестровье, когда закончится соглашение. Контракт на электроэнергию с Молдовой является самым большим источником дохода для Приднестровья.

"Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что мы не хотим создать кризис в регионе, тем более что этот кризис сразу становится проблемой всей Молдовы", - сказал Парликов.

Он добавил, что в то же время Молдова не будет выступать государственным гарантом какого-либо газового контракта.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Однако в 2022 году ОГТСУ объявил форс-мажор приемки газа для транзита через часть газопроводов через оккупированную в результате российской военной агрессии ГИС "Сохрановка", и в настоящее время обеспечивает прием не более 42,4 млн куб. м в сутки (до 15,5 млрд куб. м в год). "Газпром" не захотел перенаправить транзитные объемы на ГИС "Суджа".

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами .

ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.