ЕС хочет продолжить транзит газа территорией Украины: что предлагают и как откажутся от голубого топлива из РФ

В Европейском союзе хотят сохранить транзит газа по территории Украины, но заменить российское голубое топливо азербайджанским.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что европейские чиновники ведут переговоры о том, чтобы сохранить поставки газа через ключевой российско-украинский трубопровод.

Европа пытается отказаться от российского газа, но несколько восточноевропейских стран продолжают получать его через Украину.

Соглашение о транзите российского газа по территории Украины истекает в конце 2024 года.

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники и представители газовых компаний ведут переговоры с украинскими коллегами о том, как обеспечить поставки газа в следующем году.

Один из вариантов, который предлагают в ЕС, состоит в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в трубопровод в России и дальше через территорию Украины он поставлялся в Европу. Это позволило бы ЕС полностью отказаться от российского голубого топлива, тем самым уменьшая доходы Кремля от продажи газа.

Идея набирает обороты, поскольку становится понятно, что Украина поддержит этот план, ведь доходы от транзита в 2021 году составляли около 1 млрд долларов. Но существуют также опасения, что вышедшие из использования трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность, восстановление которых будет стоить дорого.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил Bloomberg, что ни о каком сотрудничестве с российским "Газпромом" не может быть и речи, но не исключил, что поставки газа из Азербайджана "может иметь будущее".

Как пишет издание, переговоры находятся на ранней стадии, и люди, знакомые с этим вопросом, ожидают, что решения будут приняты только в конце этого года, когда истек срок контракта.

Словакия является одной из ключевых стран, которые могли бы извлечь выгоду из такого соглашения. Премьер-министр Роберт Фицо говорил о такой возможности в мае после поездки в Азербайджан, но не вдаваясь в подробности.

"Теперь все зависит от переговоров между такими компаниями, как российский "Газпром", азербайджанскими, украинскими компаниями и другими, чтобы договориться об экономических условиях", – сказал Фицо, добавив, что Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, часть которого будет оставаться в Словакии., а часть будет проходить в другие страны (например, в Австрию).

Россия все еще поставляет около 15 миллиардов кубометров газа в Европу в год, преимущественно в Словакию и Австрию. В Австрии российский газ покрывает более 80% потребностей.

Заметим, что Молдова и Украина достигли неофициальной договоренности о продлении поставок природного газа в непризнанное Приднестровье по окончании контракта на транзит с российским "Газпромом" в конце 2024 года.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Однако в 2022 году ОГТСУ объявил форс-мажор приемки газа для транзита через часть газопроводов через оккупированную в результате российской военной агрессии ГИС "Сохрановка", и в настоящее время обеспечивает прием не более 42,4 млн куб. м в сутки (до 15,5 млрд куб. м в год). "Газпром" не захотел перенаправить транзитные объемы на ГИС "Суджа".

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами .

Однако в 2022 году ОГТСУ объявил форс-мажор приемки газа для транзита через часть газопроводов через оккупированную в результате российской военной агрессии ГИС "Сохрановка", и в настоящее время обеспечивает прием не более 42,4 млн куб. м в сутки (до 15,5 млрд куб. м в год). "Газпром" не захотел перенаправить транзитные объемы на ГИС "Суджа".

ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.