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11 липня "Укренерго" застосовуватиме одночасно чотири черги відключень
11 липня, протягом всієї доби діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії, але в другої половині дня обленерго застосовуватимуть одночасно чотири черги відключень.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Згідно з повідомленням, споживання значно зросло через спеку, тому енергетики вимушені будуть з 16:00 до 23:00 застосовувати одночасно чотири черги відключень.
У решту годин буде задіяно три черги відключень.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Що таке черга та як відбувається обмеження споживання
В "Укренерго" пояснили, що всі споживачі в кожній області, які не належать до критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга складається з групи побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
Диспетчерський центр визначає, скільки черг буде задіяно в кожному регіоні одночасно для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит виникає, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої в Україні електроенергії та імпортованої з ЄС.
Щоб запобігти масштабним аварійним ситуаціям, диспетчерський центр "Укренерго" має збалансувати рівень споживання з наявною енергією в системі. Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.
Додамо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше повідомляв, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
В той же час, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розраховує на покращення ситуації в енергетиці двадцятих числах липня.
"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - наголосив він під час засідання уряду.
Джерело фото: ua.depositphotos.com