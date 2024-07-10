11 липня "Укренерго" застосовуватиме одночасно чотири черги відключень

11 липня, протягом всієї доби діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії, але в другої половині дня обленерго застосовуватимуть одночасно чотири черги відключень.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Згідно з повідомленням, споживання значно зросло через спеку, тому енергетики вимушені будуть з 16:00 до 23:00 застосовувати одночасно чотири черги відключень.

У решту годин буде задіяно три черги відключень.

Що таке черга та як відбувається обмеження споживання

В "Укренерго" пояснили, що всі споживачі в кожній області, які не належать до критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга складається з групи побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Диспетчерський центр визначає, скільки черг буде задіяно в кожному регіоні одночасно для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит виникає, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої в Україні електроенергії та імпортованої з ЄС.

Щоб запобігти масштабним аварійним ситуаціям, диспетчерський центр "Укренерго" має збалансувати рівень споживання з наявною енергією в системі. Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.

Додамо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше повідомляв, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

В той же час, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розраховує на покращення ситуації в енергетиці двадцятих числах липня.

"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - наголосив він під час засідання уряду.

Джерело фото: ua.depositphotos.com