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В "Укрэнерго" рассказали, когда появится шанс избежать отключений света
Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, ситуация в энергосистеме улучшится, как только придет жара и выйдут из планового ремонта энергоблоки атомных электростанций.
"Когда жара спадет, мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля, и также будет вскоре определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме – ситуация начнет улучшаться", - рассказал он.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кудрицкий подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.
"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.
Зимой украинцы будут сидеть без света по 12 часов
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой будет продолжаться. 12 часов в сутки.
"Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом распределят остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света", – сказал топ-менеджер.
Он отметил, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе. При этом он может быть как улучшиться, так и ухудшиться, в зависимости от того сколько разрушенных электростанций удастся восстановить и насколько холодной будет зима. Ранее Коваленко заявлял, что в случае худшего сценария зимой украинцам могут давать свет 5-6 часов в сутки.
В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет.