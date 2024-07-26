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В МАГАТЕ підтвердили призупинення енергоблока ПАЕС через аварію трансформатора: українська влада назвала це фейком
На минулому тижні група МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС повідомила, що її енергоблок 2 був тимчасово зупинений після спрацювання електрозахисту через неполадки з трансформатором.
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Зазначається, що несправність виникла на відкритій розподільчій ділянці потужністю 330 кВ, розташованій за межами майданчика АЕС. В результаті короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що привело до витоку масла, яке загорілося через електричної дуги.
Згідно з повідомленням МАГАТЕ, після відновлення електроз'єднання реактор був перезапущений і почав подавати електроенергію в мережу через 17 годин, досягнувши повної потужності трохи більше ніж через 24 години після зупинки.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Міненерго заперечує аварію на ПАЕС
Міністерство енергетики України заперечує чутки про аварію на ПАЕС, закликавши СБУ вжити необхідних заходів щодо розповсюдження "фейків".
У відомстві заявили, що "фейк про "аварію на Південноукраїнській АЕС" вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше. Там наголосили, що на станції не було жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у поширеному "фейку".
"Якби така подія сталася, це унеможливило б видачу електроенергії і дійсно призвело б до необхідності зупинити атомний блок", - заявили в Міненерго.
"Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про "аварію на атомній станції" неприпустимі. Просимо Раду національної безпеки та оборони, а також Службу безпеки України вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб за спроби підігрувати російській пропаганді і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні", - додали у міністерстві.
Коли стало відомо про аварію на ПАЕС
Нагадаємо, в середині липня в Україні впродовж декількох днів діяли жорсткі відключення світла.
18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченка повідомив, що на ПАЕС, ймовірно, внаслідок високих температур повітря, вийшли з ладу два трансформатори, що призвело до відключення від енергомережі одного з енергоблоків станції.
19 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що "ця інформація спочатку з'явилася на російських каналах" і охарактеризував її як фейкову.
Однак 25 липня депутат Верховної Ради Ярослав Железняк опублікував відповідь "Укренерго на свій депутатський запит, в якій підтверджується, що 15 липня на ПАЕС справді сталося аварійне відключення від мережі одного з енергоблоків.