В МАГАТЕ підтвердили призупинення енергоблока ПАЕС через аварію трансформатора: українська влада назвала це фейком

На минулому тижні група МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС повідомила, що її енергоблок 2 був тимчасово зупинений після спрацювання електрозахисту через неполадки з трансформатором.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що несправність виникла на відкритій розподільчій ділянці потужністю 330 кВ, розташованій за межами майданчика АЕС. В результаті короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що привело до витоку масла, яке загорілося через електричної дуги.

Згідно з повідомленням МАГАТЕ, після відновлення електроз'єднання реактор був перезапущений і почав подавати електроенергію в мережу через 17 годин, досягнувши повної потужності трохи більше ніж через 24 години після зупинки.

Міненерго заперечує аварію на ПАЕС

Міністерство енергетики України заперечує чутки про аварію на ПАЕС, закликавши СБУ вжити необхідних заходів щодо розповсюдження "фейків".

У відомстві заявили, що "фейк про "аварію на Південноукраїнській АЕС" вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше. Там наголосили, що на станції не було жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у поширеному "фейку".

"Якби така подія сталася, це унеможливило б видачу електроенергії і дійсно призвело б до необхідності зупинити атомний блок", - заявили в Міненерго.

"Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про "аварію на атомній станції" неприпустимі. Просимо Раду національної безпеки та оборони, а також Службу безпеки України вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб за спроби підігрувати російській пропаганді і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні", - додали у міністерстві.

Коли стало відомо про аварію на ПАЕС

Нагадаємо, в середині липня в Україні впродовж декількох днів діяли жорсткі відключення світла.

18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченка повідомив, що на ПАЕС, ймовірно, внаслідок високих температур повітря, вийшли з ладу два трансформатори, що призвело до відключення від енергомережі одного з енергоблоків станції.

19 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що "ця інформація спочатку з'явилася на російських каналах" і охарактеризував її як фейкову.

Однак 25 липня депутат Верховної Ради Ярослав Железняк опублікував відповідь "Укренерго на свій депутатський запит, в якій підтверджується, що 15 липня на ПАЕС справді сталося аварійне відключення від мережі одного з енергоблоків.