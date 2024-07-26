Чутки про аварію на ПАЕС: Міненерго звернулося до СБУ через розповсюдження "фейків"

У зв'язку з поширенням чуток про аварію на Південноукраїнській АЕС, Міністерство енергетики звернулося до Ради національної безпеки та оборони і Служби безпеки України з проханням вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які “розповсюджують фейки”. Про це йдеться на сайті Міненерго.

“Фейк про "аварію на Південноукраїнській АЕС" вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше”, - йдеться у повідомленні Міненерго.

У відомстві додали, що, незважаючи на офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні розпочалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС.

Наголошується, що жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у поширеному "фейку", на станції не було. Якби така подія сталася, це унеможливило б видачу електроенергії і дійсно призвело б до необхідності зупинити атомний блок.

Водночас можливі пошкодження допоміжного обладнання, які могли виникнути внаслідок атак російських агресорів на енергетичну інфраструктуру та аномальних погодних явищ, не мають жодного впливу на загальну роботу енергоблоку атомної електростанції. Такі пошкодження можуть призвести лише до тимчасових, не більше кількох годин, обмежень у виробництві електроенергії.

У Міненерго підкреслили, що подібні ситуації не можна розцінювати як аварійні на атомній електростанції. Енергоблок продовжує функціонувати у штатному режимі.

“Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про “аварію на атомній станції” неприпустимі. Просимо Раду національної безпеки та оборони, а також Службу безпеки України вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб за спроби підігрувати російській пропаганді і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні”, - додали у міністерстві.

Хто першим почав поширювати чутки про аварію

У середині липня в Україні протягом кількох днів діяли жорсткі графіки відключення електроенергії. Водночас, 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександра Харченка у соціальній мережі Facebook повідомив, що на Південноукраїнській атомній електростанції, ймовірно внаслідок високих температур повітря, вийшли з ладу два трансформатори, що призвело до відключення від енергомережі одного з енергоблоків станції.

На наступний день, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що "ця інформація спочатку з'явилася на російських каналах" і охарактеризував її як фейкову.

Проте 25 липня депутат Верховної Ради Ярослав Железняк опублікував відповідь Укренерго на свій депутатський запит, в якій підтверджується, що 15 липня на ПАЕС справді сталося аварійне відключення від мережі одного з енергоблоків.

У відповіді на запит було зазначено, що 15 липня 2024 року на Південно-Українській атомній електростанції відбулася позаштатна подія, під час якої були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на ВРП 330. В результаті цього відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт та три лінії електропередач. Відбулося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з наступним руйнуванням та загоранням.

“Як наслідок в Південно-Східному регіонів були введені графіки аварійних відключень, а в центральних регіонах, в тому числі і в місті Києві суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі. Тут, всі хто був в Києві в ці дні, можете памʼятати що дуже на довго відключали світло навіть в ночі”, - додав нардеп.

Він зазначив, що ставить під сумнів причину, чому міністр Галущенко публічно заперечував цей інцидент і називав його фейком. Нардеп припускає дві можливі причини: або міністр не в курсі подій у своїй сфері відповідальності, або це ще один приклад неефективного управління та корупції в «Енергоатомі», що призводить до таких аварій.

На думку Железняка, це питання піднімає серйозні сумніви щодо компетентності керівництва “Енергоатому” та надійності управління ядерною енергетикою в країні.

Додамо, що 25 липня на Південноукраїнську АЕС було призначено нового генерального директора - ним став В'ячеслав Стоянов.