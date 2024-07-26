Слухи об аварии на ЮУАЭС: Минэнерго обратилось в СБУ из-за распространения "фейков"

В связи с распространением слухов об аварии на Южноукраинской АЭС, Министерство энергетики обратилось в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины с просьбой принять неотложные меры по привлечению к ответственности лиц, “распространяющих фейки”. Об этом идет речь на сайте Минэнерго.

"Фейк об "аварии на Южноукраинской АЭС" впервые был заброшен в украинское информационное пространство российской пропагандой в ответ на собственные попытки скрыть аварию на Ростовской АЭС, информация о которой появилась в медиапространстве ранее", — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве добавили, что несмотря на официальное опровержение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в Украине начались откровенные манипуляции по состоянию оборудования АЭС.

Отмечается, что никакого отключения силового трансформатора, о котором говорилось в распространенной информации, на станции не было. Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок.

В то же время возможные повреждения вспомогательного оборудования, которые могли возникнуть в результате атак российских агрессоров на энергетическую инфраструктуру и аномальных погодных явлений, не оказывают никакого влияния на общую работу энергоблока атомной электростанции. Такие повреждения могут привести только к временным, не более нескольких часов, ограничениям в производстве электроэнергии.

В Минэнерго подчеркнули, что подобные ситуации нельзя расценивать как аварийные на атомной электростанции. Энергоблок продолжает работать в штатном режиме.

“Попытки безответственных политиков спекулировать и распространять откровенные манипуляции об аварии на атомной станции недопустимы. Просим Совет национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины принять неотложные меры по привлечению к ответственности за попытки подыгрывать российской пропаганде и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине”, — добавили в министерстве.

Кто первым начал распространять слухи об аварии

В середине июля в Украине несколько дней действовали жесткие графики отключения электроэнергии. В то же время, 18 июля директор Центра исследования энергетики Александра Харченко в социальной сети Facebook сообщил, что на Южноукраинской атомной электростанции, вероятно вследствие высоких температур воздуха, вышли из строя два трансформатора, что привело к отключению от энергосети одного из энергоблоков станции.

На следующий день, во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, министр энергетики Герман Галущенко отметил, что "эта информация сначала появилась на российских каналах" и охарактеризовал ее как фейковую.

Однако 25 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал ответ Укрэнерго на свой депутатский запрос, в котором подтверждается, что 15 июля на ПАЭС действительно произошло аварийное отключение от сети одного из энергоблоков.

В ответе на запрос было указано, что 15 июля 2024 года на Южно-Украинской атомной электростанции произошло внештатное событие, во время которого были повреждены трансформаторы тока, что привело к разрушениям на ВРП 330. В результате отключился первый энергоблок с нагрузкой 1000 МВт и три линии электропередач. Произошло короткое замыкание измерительного трансформатора тока с последующим разрушением и возгоранием.

Как следствие в Юго-Восточном регионах были введены графики аварийных отключений, а в центральных регионах, в том числе и в Киеве, существенно увеличилось время отключения потребителей от энергосети. Здесь, все кто был в Киеве в эти дни, можете помнить, что очень долго отключали свет даже ночью”, — добавил нардеп.

Он отметил, что подвергает сомнению причину, почему министр Галущенко публично отрицал этот инцидент и называл его фейком. Нардеп предполагает две возможные причины: либо министр не в курсе событий в своей сфере ответственности, либо это еще один пример неэффективного управления и коррупции в «Энергоатоме», что приводит к таким авариям.

По мнению Железняка, этот вопрос поднимает серьезные сомнения в компетентности руководства "Энергоатома" и надежности управления ядерной энергетикой в стране.

Добавим, что 25 июля на Южноукраинскую АЭС был назначен новый генеральный директор — им стал Вячеслав Стоянов.