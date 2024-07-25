Заборона на підвищення цін на електроенергію в умовах війни: Зеленський відреагував на петицію

24 липня президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/227444-еп "Заборонити підвищення цін на електроенергію в Умовах війни", розміщену громадянином Романом Парфьоновим на вебсайті Офісу президента.

Про повідомляється на сайті ОП.

Президент висловив подяку за активну громадянську позицію та наголосив на важливості питання цінового регулювання на роздрібному ринку електроенергії, особливо в умовах воєнного стану. Проте, він зазначив, що вирішення цього питання повинно балансувати між мобілізацією ресурсів для енергозабезпечення та соціальним захистом малозабезпечених громадян.

З огляду на соціальну значущість питання, президент звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію та забезпечити дотримання конституційних прав і свобод громадян.

Зеленський також запропонував прискорити запровадження заходів для створення нової децентралізованої генерації електроенергії, покращити інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі та вжити заходів для економії енергоресурсів.

Окрім цього, президент нагадав про програму житлових субсидій, яка допомагає соціально вразливим категоріям населення оплачувати житлово-комунальні послуги. Після зростання ціни на електроенергію з 1 червня 2024 року, Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

Про шо петиція

Петиція про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни була зареєстрована на сайті президента 3 червня 2024 року, її підтримали понад 25 тисяч громадян.

Автор петиції стверджує, що рівень зарплат в Україні, особливо в обласних центрах, вже не відповідає вартості електроенергії і попри обіцянку ввести мораторій на підвищення тарифів до кінця війни, цього не сталося.

"Народ України стикається з величезними фінансовими труднощами, а особливо важко доводиться людям пенсійного віку. В таких умовах підвищення тарифів на електроенергію стає непосильним тягарем для більшості громадян", - пише Парфьонов.

За його словами, всі розуміють, що енергосистема країни потребує ремонту та оновлення, але уряду слід знайти інші способи фінансування цих робіт, "не забираючи у людей останнє".

"Один з можливих шляхів вирішення цієї проблеми – скорочення зарплат депутатів і державних службовців, а також заборона на премії. Адже в поточному році витрати на утримання правління НЕК зросли, і в квітні 2024 року перевищили 8,5 млн грн. На тлі цих даних виникає питання про компетентність усього уряду", - наголосив автор документу.

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%: чи можна було цього уникнути

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів.

В той же час, у Міністерстві енергетики спростовують інформацію, що нещодавнє підвищення тарифів на світло було лише першим етапом та запевняють, що наразі не йде мова про підвищення тарифів на електроенергію.

Як вважають експерти, рішення про підвищення тарифів було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України. Детальніше про те, чи врятує це українську енергетику, читайте в статті Delo.ua.