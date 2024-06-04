У Міненерго пояснили, як розрахували новий тариф на електроенергію для населення

Новий тариф для населення 4,32 грн за кВт-год покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам в Україні.

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Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає пресслужба відомства.

За її словами, додаткові кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

Вимушений крок

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію", – зауважила заступниця міністра.

Вона наголосила, що підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.

Гринчук нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Новий тариф на електроенергію для населення покриває собівартість її виробництва

Гринчук підкреслила, що тариф для населення 4,32 грн за кВт*год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", – зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що літо буде складним періодом, адже значний обсяг генерації пошкоджено або повністю знищено, і потрібен час на відновлення.

Проте, як вважає Гринчук, завдяки вчасному підвищенню тарифу, а також допомозі міжнародних партнерів енергетики мають можливість максимально підготувати систему до зими.

"Ремонтна кампанія триває 24/7, енергетики працюють цілодобово. Це дає нам надію на те, що восени та взимку ситуація зміниться на краще", - переконана Гринчук.

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%: чи можна було цього уникнути

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

Як вважають експерти, рішення про підвищення тарифів було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України. Детальніше про те, чи врятує це українську енергетику, читайте в статті Delo.ua.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.