В Минэнерго объяснили, как рассчитали новый тариф на электроэнергию для населения

Новый тариф для населения 4,32 грн за кВт-ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям в Украине.

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Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, дополнительные средства, которые получат энергетики за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонтную кампанию и возобновление государственного поколения.

Вынужденный шаг

"Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную во времена Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию", - отметила замминистра.

Она подчеркнула, что повышение тарифа – это вынужденный шаг, единственная причина которого – это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов.

Гринчук напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Новый тариф на электроэнергию для населения покрывает себестоимость ее производства

Гринчук подчеркнула, что тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одной киловатт -час составляет более 7,5 грн", - отметила заместитель министра.

Она добавила, что лето будет сложным периодом, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, и нужно время на восстановление.

Однако, по мнению Гринчука, благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме.

"Ремонтная кампания длится 24/7, энергетики работают круглосуточно. Это дает нам надежду на то, что осенью и зимой ситуация изменится к лучшему", – убеждена Гринчук.

Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%: можно ли этого избежать

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.

Как считают эксперты, решение о повышении тарифов было неизбежным, поскольку речь шла не столько о возобновлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины. Детальнее о том, спасет ли это украинскую энергетику, читайте в статье Delo.ua.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.