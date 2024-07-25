Запрет на повышение цен на электроэнергию в условиях войны: Зеленский отреагировал на петицию

24 июля президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/227444-эп "Запретить повышение цен на электроэнергию в Условиях войны", размещенную гражданином Романом Парфеновым на вебсайте Офиса президента.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Президент выразил благодарность за активную гражданскую позицию и отметил важность вопроса ценового регулирования на розничном рынке электроэнергии, особенно в условиях военного положения. Однако он отметил, что решение этого вопроса должно балансировать между мобилизацией ресурсов для энергообеспечения и социальной защитой малообеспеченных граждан.

Учитывая социальную значимость вопроса, президент обратился к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию и обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод граждан.

Зеленский также предложил ускорить введение мер по созданию новой децентрализованной генерации электроэнергии, улучшить информирование населения о состоянии дел в топливно-энергетическом комплексе и принять меры по экономии энергоресурсов.

Кроме того, президент напомнил о программе жилищных субсидий, которая помогает социально уязвимым категориям населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги. После роста цены на электроэнергию с 1 июня 2024 года Пенсионный фонд автоматически перечислит размер субсидий для граждан.

О чем петиция

Петиция о запрещении повышения цен на электроэнергию в условиях войны была зарегистрирована на сайте президента 3 июня 2024 года, ее поддержали более 25 тысяч граждан.

Автор петиции утверждает, что уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии и, несмотря на обещание ввести мораторий на повышение тарифов до конца войны, этого не произошло.

"Народ Украины сталкивается с огромными финансовыми трудностями, а особенно тяжело приходится людям пенсионного возраста. В таких условиях повышение тарифов на электроэнергию становится непосильным бременем для большинства граждан", — пишет Парфенов .

По его словам, все понимают, что энергосистема страны нуждается в ремонте и обновлении, но правительству следует найти другие способы финансирования этих работ, "не отнимая у людей последнее".

"Один из возможных путей решения этой проблемы – сокращение зарплат депутатов и государственных служащих, а также запрет на премии. Ведь в текущем году расходы на содержание правления НЭК выросли и в апреле 2024 года превысили 8,5 млн грн. На фоне этих данных возникает вопрос о компетентности всего правительства", — подчеркнул автор документа.

Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%: можно ли этого избежать

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности э/ е для бытовых потребителей.

В то же время, в Министерстве энергетики опровергают информацию, что недавнее повышение тарифов на свет было лишь первым этапом и уверяют, что пока речь не идет о повышении тарифов на электроэнергию.

Как считают эксперты, решение о повышении тарифов было неизбежным, поскольку речь шла не столько о возобновлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины. Детальнее о том, спасет ли это украинскую энергетику, читайте в статье Delo.ua.