Держенергонагляд перевірив графіки відключень світла у шести областях: в усіх виявлено порушення

Перевірки графіків відключень світла виявили, що у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях порушували графіки відключень.

Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

Зазначається, що Державна інспекція енергетичного нагляду розпочала перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях. Наразі вже відбулися перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому у Житомирській області працівниками АТ "Житомиробленерго" створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.

Які порушення були виявлені

У ході перевірок вдалося встановити, що в усіх областях не було забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

Зокрема, у Дніпропетровській області збільшено в декілька разів терміни застосування ГПВ та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом. Заживлення деяких споживачів могло відбуватись пізніше встановленого ГПВ терміну, тому знеструмлення тривали понад 7 годин.

У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконувалися не в повному обсязі. Також не всіх споживачів було залучено до ГПВ.

Також інспектори Держенергонагляду виявили, що велика кількість споживачів віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури, що разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадав надмірний тягар відключень, що порушувало справедливість розподілу електричної енергії.

Що відбувалося з ГПВ у Житомирській області

Стосовно ситуації у Житомирській області, повідомляють у Держенергонагляді, то там зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів "Укренерго" про запровадження ГПВ.

Зазначається, що черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ. За окремими населеними пунктами необхідні відключення приєднань розпочались диспетчером після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду. До оперативних журналів чергових підстанцій вносились дані, що не відповідають дійсності.

Також на офіційному сайті ОСР постійно наводилась недостовірна інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги ГПВ, строків перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам та вулицям. В цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України.

"Виявлені факти призвели до збільшення соціальної напруги та кількості звернень і скарг громадян", - повідомили в Держенергонагляді.

Там зазначили, що за результатами перевірок надано приписи щодо усунення порушень у тижневий термін. Після цього будуть проведені повторні перевірки вказаних ОСР. При невиконанні виданих приписів до ОСР будуть застосовані штрафи.

Починаючи з 22 липня, Держенергонагляд розпочне перевірки у м. Київ, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабмін затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

Сюди входять:

Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

Заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.

Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.

Підприємства з неперервним циклом виробництва.

Електронні комунікаційні мережі.

Органи державної влади, такі як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).

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