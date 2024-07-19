Госэнергонадзор проверил графики отключений света в шести областях: у всех обнаружены нарушения

Проверки графиков отключений света показали, что в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях нарушались графики отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергонадзора.

Отмечается, что Государственная инспекция энергетического надзора приступила к проверке применения операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГПО) и справедливого распределения электроэнергии в областях. В настоящее время уже прошли проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО "Житомироблэнерго" создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений ОСР.

Какие нарушения были обнаружены

В ходе проверок удалось установить, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

В частности, в Днепропетровской области увеличены в несколько раз сроки применения ГПО и количество очередей, применяемых не по разработанному плану. Заживление некоторых потребителей могло происходить позже установленного ГПО срока, поэтому обесточивание длилось более 7 часов.

В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасовых отключений выполнялись не в полном объеме. Также не все потребители были привлечены к ГПО.

Инспекторы Госэнергонадзора также обнаружили, что большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине не подлежащей отключению мощности. Соответственно, на других потребителей приходилось чрезмерное бремя отключений, что нарушало справедливость распределения электрической энергии.

Что происходило с ГПО в Житомирской области

Относительно ситуации в Житомирской области, сообщают в Госэнергонадзоре, там зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров "Укрэнерго" о введении ГПО.

Отмечается, что дежурными диспетчерами на подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединения очередей, заведенных в ГПО. По отдельным населенным пунктам необходимые отключения присоединений начались диспетчером по прибытии на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора. В оперативные журналы дежурных подстанций вносились данные, не соответствующие действительности.

Также на официальном сайте ОСР постоянно приводилась недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГПО, сроков перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам. В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПО, в нарушение принципа справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины.

"Выявленные факты привели к увеличению социального напряжения и количеству обращений и жалоб граждан", — сообщили в Госэнергонадзоре.

Там отметили, что по результатам проверок предоставлены предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний в ОСР будут применены штрафы.

Начиная с 22 июля, Госэнергонадзор начнет проверки в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабмин утвердил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят:

Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.

Учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.

Военные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны.

Предприятия с непрерывным циклом производства.

Электронные коммуникационные сети.

Органы государственной власти, такие как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

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