На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: количество отключений увеличится

Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 будут применены четыре очереди отключений электроэнергии в Киеве, а также Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и в Кировоградской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В других регионах ограничения будут действовать по анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди отключений, в другие часы – три очереди. С 8:00 четыре очереди отключений будут действовать в Центральном, Северном и Днепровском регионах.

18 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток из-за аномальной жары и роста потребления электроэнергии в Европе.

Импорт электроэнергии остается на пониженном уровне, планируется общий объем 23 561 МВт*ч из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии с максимальной мощностью 1 232 МВт.

По состоянию на утро, из-за грозы и сильного ветра, полностью или частично без электропитания остаются 374 населенных пункта в Киевской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях. По другим причинам без электроэнергии остается 503 населенных пункта.

Также обесточивание наблюдается в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях из-за боевых действий. По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях. Технические проблемы связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и электропередачи.

Напомним, ночью 16 июля также вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, что привело к значительному дефициту электроэнергии в системе. В результате по всей стране было введено четыре очереди графиков отключений и вводились аварийные отключения.

Кроме того, в западном регионе Украины из-за пожара, вызванную жарой, выключалась высоковольтная воздушная линия. Также отключилась высоковольтная подстанция – это привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы. Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", — подчеркнул Кудрицкий.

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