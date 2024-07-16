Ночью вышло из строя оборудование энергообъекта, в 7 областях – аварийные отключения

Сегодня ночью вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, что привело к значительному дефициту электроэнергии в системе. В результате по всей стране введены четыре очереди графиков отключений, которые будут действовать в течение суток.

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Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ситуация особенно обострилась в 10:00, поэтому в "Укрэнерго" распорядились о применении аварийных отключений в семи областях:

Харьковской Сумской Полтавской Запорожский Донецкой Днепропетровской Кировоградской

Энергетики уже приступили к работе по восстановлению поврежденного оборудования и пытаются как можно быстрее вернуть его в эксплуатацию. Ситуацию планируют нормализовать до конца этих суток.

"Ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы подстанций, линий системы передачи электроэнергии", — сообщают в Минэнерго.

Сообщается, что 16 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток.

Из-за аномальной жары возникли пожары на энергетических объектах

В западном регионе Украины из-за пожара, вызванного жарой, выключалась высоковольтная воздушная линия. Также отключилась высоковольтная подстанция – это привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы.

Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован.

Когда появится шанс избежать отключений света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля.

Источник фото: ua.depositphotos.com