Аномальная жара на западе Украины повлекла за собой пожары на энергетических объектах

Жара в Украине вызывает некоторые чрезвычайные ситуации, в частности, возгорание на энергообъектах. В западном регионе Украины из-за пожара, вызванного жарой, выключалась высоковольтная воздушная линия.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Там отметили, что пожар был ликвидирован, после чего линия включена в работу.

Также ночью отключилась высоковольтная подстанция – это привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы. Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован.

Кроме того, в Днепропетровской области из-за боевых действий выключалась воздушная линия электропередачи, что привело к обесточиванию подстанции и бытовых потребителей. Позже линию повторно отключили из-за пожара, что повлекло за собой обесточивание бытовых потребителей и промышленного предприятия, а также нарушение технологического процесса. Причины выясняются.

Когда появится шанс избежать отключений света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля.

"Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", - подчеркнул он во время заседания правительства.