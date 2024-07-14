Аномальна спека на заході України спричинила пожежі на енергетичних обʼєктах

Спека в Україні спричинює деякі надзвичайні ситуації, зокрема займання на енергообʼєктах. У західному регіоні України через пожежу, спричинену спекою, вимикалась високовольтна повітряна лінія.

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Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Там зазначили, що наразі пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу.

Також вночі відключилася високовольтна підстанція - це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано.

Крім того, у Дніпропетровській області через бойові дії також вимикалася повітряна лінія електропередачі, що призвело до знеструмлення підстанції та побутових споживачів. Пізніше лінію повторно відключили через пожежу, що спричинило знеструмлення побутових споживачів та промислового підприємства, а також порушення технологічного процесу. Причини зʼясовуються.

Коли з'явиться шанс уникнути відключень світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

В той же час, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розраховує на покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - наголосив він під час засідання уряду.