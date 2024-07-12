"Укренерго" спростувало фейк про тотальний блекаут

Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила щодо поширення фейкової інформації через телеграм-канали, які незаконно використовують офіційний логотип компанії і розповсюджують російські інформаційно-психологічні операції (ІПСО), спрямовані на дезінформацію населення України.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія наголошує, що повідомлення про "тотальні блекаути" та "нову систему відключень електроенергії" є неправдивими.

"Укренерго" спростовує існування будь-яких нових систем відключень електроенергії та наголошує, що справжні графіки обмежень можуть публікувати лише офіційні сторінки обласних енергетичних компаній.

Крім того, "Укренерго" попереджає про неіснуючі мобільні додатки, які нібито надають "персональні сповіщення" про відключення електроенергії. Компанія підкреслює, що жодного поділу країни на "зони відключень" не існує.

"Укренерго" закликає громадян бути пильними та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Компанія рекомендує перевіряти всю інформацію, пов'язану з енергопостачанням, на офіційних сторінках "Укренерго" та місцевих енергетичних компаній.

Коли з'явиться шанс уникнути відключень світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

Джерело фото: ua.depositphotos.com