"Укрэнерго" опровергло фейк о тотальном блекауте

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о распространении фейковой информации через телеграмм-каналы, незаконно использующие официальный логотип компании и распространяющие российские информационно-психологические операции (ИПСО), направленные на дезинформацию населения Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания отмечает, что сообщения о "тотальных блекаутах" и "новой системе отключений электроэнергии" ложны.

"Укрэнерго" опровергает существование любых новых систем отключений электроэнергии и отмечает, что настоящие графики ограничений могут публиковать только официальные страницы областных энергетических компаний.

Кроме того, "Укрэнерго" предупреждает о несуществующих мобильных приложениях, которые якобы предоставляют "персональные уведомления" об отключении электроэнергии. Компания подчеркивает, что никакого разделения страны на "зоны отключений" не существует.

"Укрэнерго" призывает граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам информации. Компания рекомендует проверять всю информацию, связанную с энергоснабжением, на официальных страницах "Укрэнерго" и местных энергетических компаний.

Когда появится шанс избежать отключений света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

Источник фото: ua.depositphotos.com