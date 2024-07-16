Вночі вийшло з ладу обладнання енергооб'єкту, у 7 областях – аварійні відключення

Сьогодні вночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, що призвело до значного дефіциту електроенергії в системі. Внаслідок цього, по всій країні введено чотири черги графіків відключень, які діятимуть протягом доби.

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Про це повідомляє "Укренерго".

Ситуація особливо загострилася о 10:00, тому в "Укренерго" розпорядилися про застосування аварійних відключень у семи областях:

Харківській Сумській Полтавській Запорізькій Донецькій Дніпропетровській Кіровоградській

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення пошкодженого обладнання та намагаються якнайшвидше повернути його до експлуатації. Ситуацію планують нормалізувати до кінця цієї доби.

"Ситуація в енергетиці залишається складною. В системі є значний дефіцит генеруючих потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли підстанцій, ліній системи передачі електроенергії", - повідомляють у Міненерго.

Повідомляється, що 16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби.

Через аномальну спеку виникли пожежі на енергетичних обʼєктах

У західному регіоні України через пожежу, спричинену спекою, вимикалась високовольтна повітряна лінія. Також відключилася високовольтна підстанція - це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано.

Коли з'явиться шанс уникнути відключень світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

В той же час, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розраховує на покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com