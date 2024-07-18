На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: кількість відключень збільшиться

Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах, з 08:00 до 22:00 будуть застосовані чотири черги відключень електроенергії у Києві, а також Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

В інших регіонах обмеження діятимуть за анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги відключень, в інші години – три черги. З 8:00 чотири черги відключень діятимуть у Центральному, Північному та Дніпровському регіонах.

18 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби через аномальну спеку та зростання споживання електроенергії в Європі.

Імпорт електроенергії залишається на зниженому рівні, планується загальний обсяг 23 561 МВт*год з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини, з максимальною потужністю 1 232 МВт.

Станом на ранок, через грозу та сильний вітер, повністю або частково без електроживлення залишаються 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях. Через інші причини без електроенергії залишається 503 населені пункти.

Також знеструмлення спостерігаються у Донецькій, Харківській та Херсонській областях через бойові дії. З технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській та Одеській областях. Технічні проблеми пов'язані з впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Нагадаємо, вночі 16 липня також вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, що призвело до значного дефіциту електроенергії в системі. Внаслідок цього, по всій країні було введено чотири черги графіків відключень та запроваджувалися аварійні відключення.

Окрім цього, у західному регіоні України через пожежу, спричинену спекою, вимикалась високовольтна повітряна лінія. Також відключилася високовольтна підстанція - це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

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