Світла побільшає: "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі відремонтований енергоблок-тисячник

На виконання завдання Міністерства енергетики України, після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що повернення енергоблоку потужністю 1000 МВт з ремонту значно підсилить вітчизняну енергомережу.

"Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт", - йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Також у пресслужбі додали, що всі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня виходило з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, що призвело до значного дефіциту електроенергії в системі. Внаслідок цього по всій країні було введено чотири черги графіків відключень, які діяли протягом доби.

Також повідомлялося, що у західному регіоні України через пожежу, спричинену спекою, вимикалась високовольтна повітряна лінія. Також відключалася високовольтна підстанція - це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Коли з'явиться шанс уникнути відключень світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

В той же час, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розраховує на покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.