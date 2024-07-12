Як відключення електроенергії вплинули на зростання ВВП

У червні 2024 року ВВП України зросло на 1,1% [±1%] у порівнянні із червнем минулого року. У підсумку за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1% [±1%] у порівнянні з таким само періодом минулого року.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Такі дані оприлюднили у Мінекономіки.

Зазначається, що основною причиною сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит.

Але, як зауважують в Мінекономіки, попри негативні чинники, економічне відновлення продовжується.

«Протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте, завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання", - підкреслила перша Віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко

За її словами, серед факторів, які цьому сприяли, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур.

Крім того, до позитивних чинників, які впливали на економічне зростання можна віднести і стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Як наголосила Свириденко, динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року на рівні 4,1% наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким, зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

Водночас аналіз показує, що дефіцит кваліфікованих кадрів, негативно впливає на очікування бізнесу.

Позитивна динаміка

Як повідомляють в Мінекономіки, у червні збереглась позитивна динаміка у внутрішній торгівлі.

Зростала і будівельна сфера, де основними драйверами росту стали бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної відбудови, а також проведення ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках.

Також відбувалось суттєве зростання у сільському господарстві завдяки більш ранньому початку збору врожаю через погодний фактор, який дозволив обробити більші площі та зібрати більші обсяги врожаю. У тваринництві позитивна динаміка зберігається через стабільний попит на внутрішньому ринку та державну підтримку виробників. Водночас збільшення витратності виробництва через використання резервного живлення негативно впливає на виробників продукції птахівництва, зокрема виробників яєць.

"Наразі ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці", - зазначають в Мінекономіки.

Нагадаємо, у травні 2024 року ВВП України зросло на 3,7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

Як повідомляють у регуляторі, у І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, ніж очікувалося.

Водночас, за прогнозами регулятора, можуть реалізуватися й позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від заморожених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України.