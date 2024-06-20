У травні ВВП виріс на 3,7%: економіка продовжує відновлюватись

У травні 2024 року ВВП України зросло на 3,7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись.

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Такі оцінки оприлюднили у Мінекономіки.

У відомстві зазначають, що у підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з таким же періодом минулого року.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, зростання економіки у травні поточного року стримувало збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії. Однак, попри це, бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності.

Очільниця Мінекономіки зауважила, що зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.

Також вона розповіла, що позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі.

"Разом з тим, серед негативних факторів маємо значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру", – наголосила Свириденко.

Промисловість продемонструвала тенденції відновлення економічної активності

За словами міністерки економіки, у травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність. Це відбувалось як завдяки експортоорієнтованим виробництвам, так і через збільшення попиту на інвестиційну продукцію в галузях машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали.

Металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період з початку війни.

Також зростало виробництво соняшникової олії. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

З якими проблемами стикається економіка України

Ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури, пояснили в Мінекономіки.

Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності.

Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію.

Нагадаємо, у квітні 2024 року зростання ВВП порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3%.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

Як повідомляють у регуляторі, у І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, ніж очікувалося.

Водночас, за прогнозами регулятора, можуть реалізуватися й позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від заморожених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України.

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