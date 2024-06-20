В мае ВВП вырос на 3,7%: экономика продолжает восстанавливаться

В мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Такие оценки были обнародованы в Минэкономики.

В ведомстве отмечают, что в итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3% [±1%] по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, рост экономики в мае текущего года сдерживал увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии. Однако несмотря на это, бизнес справился с этими вызовами благодаря высокому уровню адаптивности.

Глава Минэкономики отметила, что рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также благодаря высокому спросу на строительные услуги, поддерживаемому финансированием восстановления инфраструктуры.

Также она рассказала, что положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле.

"Вместе с тем среди негативных факторов имеем значительный дефицит квалифицированных кадров, а также системные попытки России уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру", – подчеркнула Свириденко.

Промышленность продемонстрировала тенденции возобновления экономической активности

По словам министра экономики, в мае промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность. Это происходило как благодаря экспортоориентированным производствам, так и увеличению спроса на инвестиционную продукцию в отраслях машиностроения (ВПК) и строительные материалы.

Металлургическая отрасль достигла наибольших характеристик производства за весь период с начала войны.

Также росло производство подсолнечного масла. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

С какими проблемами сталкивается экономика Украины

Ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры, пояснили в Минэкономики.

Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности.

Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции.

Напомним, в апреле 2024 года рост ВВП по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3%.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем - 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.

Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, чем ожидалось.

В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы восстановления Украины.

Фото: ua.depositphotos.com