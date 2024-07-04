Україна покращила свої позиції у рейтингу найбільших економік світу

Світовий банк опублікував рейтинг країн світу за розміром ВВП за 2023 рік, в якому Україна піднялася на 57 місце.

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Про це з посиланням на рейтинг Світового банку повідомляє Liga.net.

Так, згідно з даними Світового банку, у 2023 році валовий внутрішній продукт України збільшився на 5,3%, а у доларах розмір виріс зі $162 млрд до $178,8 млрд. Як наслідок, у рейтингу Україна піднялась з 59-го місця на 57-ме, обійшовши Кувейт (і ще одне місце додалося внаслідок того, що з рейтингу виключили Кубу).

Сусіди України по рейтингу – Угорщина з $212,4 млрд і Ефіопія зі $163,7 млрд.

На першому місці з величезним відривом опинились США. В абсолютних доларах американська економіка на третину більша за китайську – $27,4 трлн і $17,8 трлн відповідно.

Німеччина обігнала Японію й вийшла на третє місце – $4,5 трлн проти $4,2 трлн.

Японія входила до трійки найбільших економік світу з середини минулого сторіччя. У 1968 році вона обійшла Західну Німеччину за обсягом валового національного продукту – основного тодішнього індикатора, ставши другою у світі після США. На цій позиції вона перебувала до 2010 року, перш ніж її обійшов Китай.

Закривають першу десятку найбільших економік світу — Індія, Велика Британія, Франція, Італія, Бразилія й Канада.

Найменша економіка у світі виявилась у Тувалу, її ВВП оцінюється лише у $62 млн.

Не потрапили до рейтингу Британські Віргінські Острови, Куба, Еритрея, Гібралтар, КНДР, Північні Маріанські Острови, Південний Судан, Венесуела та Ємен.

Нагадаємо, Світовий банк змінив класифікацію України, перевівши її з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього.

Додамо, що у травні 2024 року ВВП України зросло на 3,7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

Як повідомляють у регуляторі, у І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, ніж очікувалося.

Водночас, за прогнозами регулятора, можуть реалізуватися й позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від заморожених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України.

Фото: ua.depositphotos.com