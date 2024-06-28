Іспанські компанії готові долучатися до відновлення економіки України

На Українсько-іспанському бізнес-форумі, що відбувся 27 червня у Торгово-промисловій палаті України, представники більш ніж двох десятків іспанських компаній висловили готовність долучитися до відновлення економіки України.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що українські підприємці працюють у складних умовах, що дозволило досягти відновлювального зростання економіки на рівні 5,3% минулого року. Попри виклики, цього року також очікується зростання економіки.

Згідно з повідомленням, до України прибула делегація з представників 23 іспанських компаній у сферах торгівлі, енергетики, охорони здоров’я, технологій та сільського господарства, готових співпрацювати та інвестувати в український приватний сектор.

Серед них провідні компанії у галузі енергетики, такі як Faraday та Acciona, які мають конкретні проєкти для поглиблення своєї присутності в Україні. Це свідчить про непохитну віру в Україну та бажання стати активними учасниками її економічного відновлення.

Свириденко підкреслила, що Україна зацікавлена в участі іспанського бізнесу в секторах енергетики, оборонно-промислового комплексу, гуманітарного розмінування, сільського господарства, стандартизації, науки, охорони здоров’я, туризму, зміни клімату, транспорту та логістики. Також вона висловила сподівання на активізацію з боку іспанського Експортно-кредитного агентства у питанні покриття ризиків для іспанського бізнесу.

Іспанська сторона відзначила стійкість України та готовність підтримати її у подальшому відновленні, інвестуючи у спільні проєкти в ключових галузях економіки.

У заході взяли участь віцепрезидент ТПП України Валерій Король, міжнародний директор ТПП Іспанії Хайме Монтальво, президент Комітету з міжнародних відносин Іспанської конфедерації ділових організацій (CEOE) Марта Бланко, Міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо Кабальєро, а також представники українського та іспанського бізнесу.

Окрім підтримки економіки, Іспанія надала Україні чималу військову допомогу. До прикладу, 27 травня країна оголосила про те, що надасть Україні пакет зброї на суму 1,129 млн євро (1,224 млн доларів), що є безпрецедентною цифрою іспанської військової допомоги будь-якій країні.

Також Іспанія внесла кошти до Фонду підтримки енергетики України.