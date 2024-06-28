Испанские компании готовы приобщаться к восстановлению экономики Украины

На украинско-испанском бизнес-форуме, состоявшемся 27 июня в Торгово-промышленной палате Украины, представители более двух десятков испанских компаний выразили готовность приобщиться к восстановлению экономики Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что украинские предприниматели работают в сложных условиях, что позволило достичь восстановительного роста экономики на уровне 5,3% в прошлом году. Несмотря на вызовы, в этом году также ожидается рост экономики.

Согласно сообщению, в Украину прибыла делегация из представителей 23 испанских компаний в сфере торговли, энергетики, здравоохранения, технологий и сельского хозяйства, готовых сотрудничать и инвестировать в украинский частный сектор.

Среди них ведущие компании в области энергетики, такие как Faraday и Acciona, имеющие конкретные проекты по углублению своего присутствия в Украине. Это свидетельствует о твердой вере в Украину и желании стать активными участниками ее экономического восстановления.

Свириденко подчеркнула, что Украина заинтересована в участии испанского бизнеса в секторах энергетики, оборонно-промышленного комплекса, гуманитарного разминирования, сельского хозяйства, стандартизации, науки, здравоохранения, туризма, изменения климата, транспорта и логистики. Также она выразила надежду на активизацию со стороны испанского экспортно-кредитного агентства в вопросе покрытия рисков для испанского бизнеса.

Испанская сторона отметила устойчивость Украины и готовность поддержать ее в дальнейшем обновлении, инвестируя в совместные проекты в ключевых отраслях экономики.

В мероприятии приняли участие вице-президент ТПП Украины Валерий Король, международный директор ТПП Испании Хайме Монтальво, президент Комитета по международным отношениям Испанской конфедерации деловых организаций (CEOE) Марта Бланко, Министр экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлос Куэрпо Кабальеро, а также представители украинского и испанского бизнеса .

Кроме поддержки экономики, Испания предоставила Украине немалую военную помощь. К примеру, 27 мая страна объявила о том, что предоставит Украине пакет оружия на сумму 1,129 млн. евро (1,224 млн. долларов), что является беспрецедентной цифрой испанской военной помощи любой стране.

Также Испания внесла средства в Фонд поддержки энергетики Украины.