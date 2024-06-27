Україна отримала 1,9 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

До державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти були надані в рамках фінансового інструменту EU Ukraine Facility.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяють підтримці макроекономічної стабільності та дозволяють фінансувати пріоритетні бюджетні потреби.

"ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", — підкреслив Марченко.

"Сьогодні ЄС надав черговий транш розміром €1,9 млрд в рамках UkraineFacility. Хочу висловити вдячність Президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку. Загальна бюджетна підтримка ЄС з початку цього року вже досягла майже €8 млрд, і ще більше на підході. Вдячні за безпрецедентну підтримку!", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, кілька днів тому Україна та Європейський Союз підписали кредитну Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024-2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility. І відповідно до неї, саме ці 1,9 млрд євро є першим траншем.

Подальші виплати здійснюватимуться щоквартально після виконання Україною визначених індикаторів.

Фінансування Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.