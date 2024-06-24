Дозволить залучити €27 млрд: Пишний та Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility

Україна та Європейський Союз уклали угоду на суму 27 млрд євро в межах Інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Документ підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Голова Національного банку Андрій Пишний.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Згідно з угодою, перший транш у розмірі 1,9 млрд євро Україна отримає вже у червні 2024 року як безумовне фінансування. Подальші виплати здійснюватимуться щоквартально після виконання Україною визначених індикаторів.

Повідомляється, що Міністерство фінансів України відповідатиме за три ключові напрями: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки. Крім того, міністерство буде співвиконавцем у низці інших важливих сфер, включаючи управління державними активами, розвиток людського капіталу, поліпшення бізнес-середовища та інші.

Варто зазначити, що частина індикаторів, визначених у Плані, узгоджується з іншими програмами підтримки міжнародних донорів, зокрема програмою МВФ EFF та Позикою на політику розвитку Світового банку, а також відповідає завданням євроінтеграції України.

Нагадаємо, у березні-квітні 2024 року, Україна вже отримала два транші загальним обсягом 6 млрд євро в рамках перехідного фінансування за цим інструментом. 14 травня Рада ЄС з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Програма Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.