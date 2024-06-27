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Украина получила 1,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствуют поддержанию макроэкономической стабильности и позволяют финансировать приоритетные бюджетные нужды.
"ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны", - подчеркнул Марченко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Сегодня ЕС предоставил очередной транш в размере €1,9 млрд в рамках UkraineFacility. Хочу выразить благодарность Президентке Европейской Комиссии Урсули фон дер Ляен и всей ее команде за такую непреклонную поддержку. Общая бюджетная поддержка ЕС с начала этого года уже достигла почти €8 млрд, и еще больше на подходе. Благодарны за беспрецедентную поддержку!", - написал премьер-министр Денис Шмигаль.
Напомним, несколько дней назад Украина и Европейский Союз подписали кредитное Соглашение общим объемом 27 млрд. евро на 2024-2027 годы в рамках инструмента Ukraine Facility. И согласно ей именно эти 1,9 млрд евро являются первым траншем.
Последующие выплаты будут производиться ежеквартально после выполнения Украиной определенных индикаторов.
Финансирование Ukraine Facility
1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.
28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.
20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.
8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Европейской Комиссией, а 14 мая ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility.