Еврокомиссия предоставила проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины

19 июня Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год, составляющий 199,7 млрд евро. В бюджете заложена также помощь для Украины.

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Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Проект бюджета на 2025 год также будет предусматривать – согласно среднесрочному пересмотру MFF – продолжение поддержки сирийских беженцев в Турции и в более широком регионе, южном соседстве, включая внешнее измерение миграции, а также на Западных Балканах. Главное, это обеспечит Украине стабильную и предполагаемую поддержку ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для Украины в проекте бюджета предусмотрено 10,9 миллиарда евро ссуд в рамках программы Ukraine Facility, а также 4,3 млрд евро грантов.

Оно должно быть официально принято Бюджетным органом до конца года.

Согласно сообщению, проект бюджета на 2025 год является частью долгосрочного бюджета Союза, принятого в конце 2020 года и измененного в феврале 2024 года.

Напомним, 2 7 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

Программа Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

4-летняя программа Ukraine Facility предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Европейской Комиссией, а 14 мая ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility.

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