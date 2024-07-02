Світовий банк підвищив статус України до категорії країн з доходом вище середнього: що вплинуло

Світовий банк змінив класифікацію України, перевівши її з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього. Про це йдеться у релізі організації.

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Згідно з даними Світового банку, підвищення класифікації України до групи країн з доходом вище середнього зумовлене поєднанням кількох факторів.

По-перше, у 2023 році спостерігалося відновлення економічного зростання, що виразилося у збільшенні реального ВВП на 5,3% після значного падіння на 28,8% у 2022 році.

По-друге, скорочення населення більш ніж на 15% внаслідок російського вторгнення також вплинуло на зростання ВНД на душу населення, що стало ще одним фактором, який сприяв зміні класифікації.

Також, підвищення цін на вітчизняні товари та послуги призвело до зростання номінального ВНД на душу населення на 18,5%.

Крім того, згідно з даними Світового банку, будівельна активність, яка продемонструвала зростання на 24,6% завдяки збільшенню інвестиційних витрат на 52,9%, стала ключовим фактором економічного відновлення України.

Додамо, що крім України, Алжир, Іран та Монголія також досягли статусу країн з доходами вищими за середні за даними Світового банку. У всіх трьох країнах спостерігалося зростання ВВП: на 4,1% в Алжирі, на 5% в Ірані та на 7% в Монголії.

Алжир завдячує цьому перегляду національної статистики, який показав значне зростання ВВП за останні роки.

У свою чергу, Іранська економіка зросла в основному завдяки експорту нафти та розвитку сфери послуг і виробництва. Значне зростання ВНД Ірану та знецінення національної валюти призвели до збільшення ВНД на душу населення на 17,6%.

Монгольська економіка продовжує відновлюватися після пандемії, показавши зростання завдяки розвитку гірничодобувної промисловості та збільшенню експорту.

Однак, єдиною країною, яка зазнала зниження класифікації за рівнем доходу цього року, був Західний берег і Газа. Конфлікт на Близькому Сході, що розпочався у жовтні 2023 року, хоч і обмежився четвертим кварталом, завдав значної шкоди економіці регіону. Падіння номінального ВВП на 9,2% та реального ВВП на 5,5% призвело до зниження ВНД на душу населення, що відкинуло Західний берег і Газу з категорії країн з доходом вище середнього до категорії країн з доходом нижче середнього.

Як формується класифікація Світового банку

Світовий банк щорічно оцінює та класифікує країни за рівнем їхнього економічного розвитку.

Для цього використовується показник валового національного доходу (ВНД) на душу населення, який є загальнодоступним та відображає економічний потенціал країни.

Залежно від рівня ВНД на душу населення, Світовий банк розподіляє країни на чотири групи: з низьким, нижчим за середній, вищим за середній та високим рівнем доходу.

Додамо, що класифікація Світового банку країн за рівнем доходу визначає доступ до фінансування: країни з нижчим рівнем доходу отримують пільгові умови. Також, класифікація Світового банку визначає доступ країни до фінансування: країни з нижчим рівнем доходу отримують пільгові умови кредитування та гранти.

Класифікація впливає на привабливість країни для іноземних інвесторів: чим вищий рівень доходу, тим привабливіший інвестиційний клімат.

Рівень доходу країни може впливати на умови її участі у міжнародній торгівлі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com