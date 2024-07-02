Всемирный банк повысил статус Украины до категории стран с доходом выше среднего: что повлияло

Всемирный банк изменил классификацию Украины, переведя ее из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего. Об этом говорится в релизе организации.

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Согласно данным Всемирного банка, повышение классификации Украины в группу стран с доходом выше среднего обусловлено сочетанием нескольких факторов.

Во-первых, в 2023 году наблюдалось возобновление экономического роста, что выразилось в увеличении реального ВВП на 5,3% после значительного падения на 28,8% в 2022 году.

Во-вторых, сокращение населения более чем на 15% вследствие российского вторжения также повлияло на рост ВНД на душу населения, что явилось еще одним фактором, способствовавшим изменению классификации.

Также повышение цен на отечественные товары и услуги привело к росту номинального ВНД на душу населения на 18,5%.

Кроме того, согласно данным Всемирного банка, строительная активность, продемонстрировавшая рост на 24,6% благодаря увеличению инвестиционных расходов на 52,9%, стала ключевым фактором экономического восстановления Украины.

Добавим, что кроме Украины, Алжир, Иран и Монголия также достигли статуса стран с доходами выше среднего по данным Всемирного банка. Во всех трех странах наблюдался рост ВВП: на 4,1% в Алжире, на 5% в Иране и на 7% в Монголии.

Алжир обязан этому пересмотру национальной статистики, показавшему значительный рост ВВП за последние годы.

В свою очередь, Иранская экономика выросла в основном благодаря экспорту нефти и развитию сферы услуг и производства. Значительный рост ВНД Ирана и обесценивание национальной валюты привели к увеличению ВНД на душу населения на 17,6%.

Монгольская экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, показав рост благодаря развитию горнодобывающей промышленности и увеличению экспорта.

Однако, единственной страной, подвергшейся снижению классификации по уровню дохода в этом году, был Западный берег и Газа. Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся в октябре 2023 года, хотя и ограничился четвертым кварталом, нанес значительный ущерб экономике региона. Падение номинального ВВП на 9,2% и реального ВВП на 5,5% привело к снижению ВНД на душу населения, что отвергло Западный берег и Газу из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с доходом ниже среднего.

Как формируется классификация Всемирного банка

Всемирный банк ежегодно оценивает и классифицирует страны по уровню их экономического развития.

Для этого используется показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения, который является общедоступным и отражает экономический потенциал страны.

В зависимости от уровня ВНД на душу населения, Всемирный банк распределяет страны на четыре группы: с низким, ниже среднего, выше среднего и высоким уровнем дохода.

Добавим, что классификация Всемирного банка стран по уровню дохода определяет доступ к финансированию: страны с более низким уровнем дохода получают льготные условия. Также, классификация Всемирного банка определяет доступ страны к финансированию: страны с более низким уровнем дохода получают льготные условия кредитования и гранты.

Классификация влияет на привлекательность страны для иностранных инвесторов: чем выше уровень дохода, тем привлекательнее инвестиционный климат.

Уровень дохода страны может оказывать влияние на условия ее участия в международной торговле.

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