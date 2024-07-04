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Украина улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших экономик мира
Всемирный банк опубликовал рейтинг стран мира по размеру ВВП за 2023 год, где Украина поднялась на 57 место.
Об этом ссылаясь на рейтинг Всемирного банка сообщает Liga.net.
Так, согласно данным Всемирного банка, в 2023 году валовой внутренний продукт Украины увеличился на 5,3%, а в долларах размер вырос со $162 млрд до $178,8 млрд. Как следствие, в рейтинге Украина поднялась с 59-го места на 57 -ме, обойдя Кувейт (и еще одно место добавилось в результате того, что из рейтинга исключили Кубу).
Соседи Украины по рейтингу – Венгрия с $212,4 млрд и Эфиопия со $163,7 млрд.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На первом месте с огромным отрывом оказались США. В абсолютных долларах американская экономика на треть больше китайской – $27,4 трлн и $17,8 трлн соответственно.
Германия обогнала Японию и вышла на третье место – $4,5 трлн. против $4,2 трлн.
Япония входила в тройку крупнейших экономик мира с середины прошлого столетия. В 1968 году она обошла Западную Германию по объему валового национального продукта – основного тогдашнего индикатора, став вторым в мире после США. На этой позиции она находилась до 2010 года, прежде чем ее обошел Китай.
Закрывают первую десятку крупнейших экономик мира – Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада.
Самая маленькая экономика в мире оказалась у Тувалу, ее ВВП оценивается только в $62 млн.
Не попали в рейтинг Британские Виргинские Острова, Куба, Эритрея, Гибралтар, КНДР, Северные Марианские Острова, Южный Судан, Венесуэла и Йемен.
Напомним, Всемирный банк изменил классификацию Украины, переведя ее из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.
Добавим, что в мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.
Прогнозы ВВП Украины на 2024 год
Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.
Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем - 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.
Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, чем ожидалось.
В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы восстановления Украины.
Фото: ua.depositphotos.com