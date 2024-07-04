Украина улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших экономик мира

Всемирный банк опубликовал рейтинг стран мира по размеру ВВП за 2023 год, где Украина поднялась на 57 место.

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Об этом ссылаясь на рейтинг Всемирного банка сообщает Liga.net.

Так, согласно данным Всемирного банка, в 2023 году валовой внутренний продукт Украины увеличился на 5,3%, а в долларах размер вырос со $162 млрд до $178,8 млрд. Как следствие, в рейтинге Украина поднялась с 59-го места на 57 -ме, обойдя Кувейт (и еще одно место добавилось в результате того, что из рейтинга исключили Кубу).

Соседи Украины по рейтингу – Венгрия с $212,4 млрд и Эфиопия со $163,7 млрд.

На первом месте с огромным отрывом оказались США. В абсолютных долларах американская экономика на треть больше китайской – $27,4 трлн и $17,8 трлн соответственно.

Германия обогнала Японию и вышла на третье место – $4,5 трлн. против $4,2 трлн.

Япония входила в тройку крупнейших экономик мира с середины прошлого столетия. В 1968 году она обошла Западную Германию по объему валового национального продукта – основного тогдашнего индикатора, став вторым в мире после США. На этой позиции она находилась до 2010 года, прежде чем ее обошел Китай.

Закрывают первую десятку крупнейших экономик мира – Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада.

Самая маленькая экономика в мире оказалась у Тувалу, ее ВВП оценивается только в $62 млн.

Не попали в рейтинг Британские Виргинские Острова, Куба, Эритрея, Гибралтар, КНДР, Северные Марианские Острова, Южный Судан, Венесуэла и Йемен.

Напомним, Всемирный банк изменил классификацию Украины, переведя ее из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.

Добавим, что в мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем - 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.

Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, чем ожидалось.

В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы восстановления Украины.

Фото: ua.depositphotos.com